“Può confortare sapere di non essere gli unici ad essere perennemente preoccupati e soffrire d’ansia“, questo il racconto di Maurizio Carucci per raccontare il singolo Mondo Panico di Fabri Fibra con i suoi Ex-Otago, e quando si parla di ansia non sono ammesse improvvisazioni. Il brano è un indie pop in cui il rap di Fabrizio Tarducci non è affatto fuori luogo, bensì aggiunge quel tocco di tensione genuina che solo le rime di un pezzo da 90 della scena italiana può garantire.

Mondo Panico di Fabri Fibra ed Ex-Otago si apre con un arpeggio di chitarra con effetto vibrato, poi interviene la voce di Carucci: “Cosa fai stasera, sei ancora vivo?”, domande che ci distruggono il sistema nervoso alla pari di quelle sul Capodanno, il compleanno, il Ferragosto, Natale, le vacanze estive e la pasquetta, ma che ritornano sempre per tormentarci.

“La testa mi scoppia tipo martello pneumatico”, canta Fibra trovando la rima con “sadico” e – ovviamente – “panico”, parole taglienti proprio come l’ansia, usate con schiettezza per affrontarla. Un confronto che lo stesso rapper di Senigallia suggerisce nel verso: “Cerca i tuoi demoni e poi affrontali”.

“È normale, il tempo che stiamo vivendo è difficile e folle. Conviene unirci e nel nostro piccolo, in ogni ambito, provare a cambiare le cose. Viviamo in un mondo panico ma forse un modo per essere felici lo si può trovare lo stesso”.

Così Carucci racconta il brano. Nonostante l’argomento, la collaborazione tra la band indie pop genovese e il rapper di Senigallia non restituisce un brano triste, cupo o malinconico. Le due realtà si incontrano per cercare un po’ di leggerezza e, soprattutto, per rassicurare chi li ascolta: “”Tranquillo è tutto normale, siamo navi fuori dal porto, troppo fragili per questo mondo”.

Testo