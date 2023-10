Il colosso di Seul ha annunciato ufficialmente l’Exynos 2400, il suo prossimo chip Exynos di punta, durante la conferenza degli sviluppatori. Il produttore sudcoreano non ha detto nulla, ma non c’è dubbio che il Samsung Galaxy S24 sarà disponibile sia nella versione Exynos che in quella Snapdragon.

Come riportato da “SamMobile“, l’Exynos 2400 è in sviluppo da quasi due anni e apporta grandi miglioramenti rispetto all’Exynos 2200 in termini di prestazioni di CPU, GPU e intelligenza artificiale. L’azienda asiatica rivelerà maggiori dettagli, come il numero di core del processore (l’Exynos 2400 dovrebbe essere un chip deca-core) ed altre specifiche, in un secondo momento, ma ha anticipato alcune delle funzionalità che il nuovo chip porterà ai dispositivi mobili e uno di questi potrebbe risolvere il ritardo dell’otturatore della fotocamera che affligge gli smartphone Samsung Galaxy.

Il colosso di Seul afferma che sfrutterà l’intelligenza artificiale per la sua tecnologia Zoom Anyplace per consentire agli utenti di scattare “fino a 4x dei primi piani di oggetti in movimento senza alcun degrado dell’immagine” sui telefoni che utilizzano il sensore della fotocamera Samsung da 200MP. Ciò sostanzialmente limita la tecnologia del prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra, ma anche in questo caso siamo entusiasti. Questo perché i telefoni Samsung e la maggior parte degli altri telefoni Android tendono ad avere problemi ad evitare l’effetto mosso quando si scattano foto di oggetti in movimento. In effetti, è forse l’unica lamentela importante che Samsung deve affrontare riguardo alle fotocamere dei suoi smartphone e, con Zoom Anyplace, sembra che l’azienda asiatica si stia impegnando seriamente. Zoom Anyplace utilizzerà il tracciamento basato sull’intelligenza artificiale per seguire e catturare oggetti e contemporaneamente effettuare registrazioni a schermo intero in modo che nessun momento o dettaglio venga omesso (o almeno così dice Samsung). Non è del tutto chiaro come funzionerà la tecnologia, ma se farà ciò che dovrebbe, metterà la fotocamera da 200MP del Samsung Galaxy S24 Ultra un gradino sopra quella utilizzata sul suo predecessore Samsung Galaxy S23 Ultra.

Continua a leggere su optimagazine.com