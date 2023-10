Lo Xiaomi 14 Pro dovrebbe montare uno schermo davvero formidabile: lo smartphone, tra i più attesi di questo periodo (dovrete avere solo un altro po’ di pazienza), disporrà di un display da 6.7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate variabile a 120Hz e luminosità di 3000nit. Per quanto riguarda il design dello schermo dello Xiaomi 14 Pro, parliamo di un Micro Quad Curved con i lati tutti leggermente curvati ed una cornice di circa 1mm, che garantirà un aspetto altamente accattivante al dispositivo.

Inoltre, il display dello Xiaomi 14 Pro vanterà le tecnologie 2k+ hz PWM Dimming, HDR 10+, Full Link Dolby Vision e Pro Colour Tuning. Il device dovrebbe anche poter contare sulla protezione offerta dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. C’è da dire anche che lo Xiaomi 14 Pro sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 3, l’ultimo SoC prodotto da Qualcomm.

Il device dovrebbe essere presentato sul mercato cinese entro la fine del mese, per poi arrivare in Europa più tardi (non sappiamo ancora dirvi quando esattamente). Non possiamo dare torto a chi deciderà di aspettarlo e di non puntare su altri marchi, soprattutto se affezionato al sistema operativo Android (altrimenti avreste potuto prendere in considerazione il nuovo iPhone 15 o anche i modelli precedenti, ancora tutti molto performanti e poco inflazionati). Lo Xiaomi 14 Pro potrebbe realmente sorprendervi in positivo, sia per quanto riguarda lo schermo che la CPU (un capolavoro sia in termini di efficienza che di consumi, almeno così pare essere), per non parlare del comparto fotografico, che si prospetta essere altrettanto ben messo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

