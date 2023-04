Come ben sappiamo, è da tempo che Xiaomi porta a casa ottimi risultati e traguardi per quanto riguarda il mondo degli smartphone, offrendo un’elevata gamma di device premium davvero eccezionale dotati di funzionalità e prestazioni di prima scelta e a prezzi abbordabili. Questo mese è stato lanciato lo Xiaomi 13 Ultra, il cui debutto è ancora atteso nel mercato occidentale, ma gli appassionati e fan del colosso cinese già non vedono l’ora che venga rilasciata la prossima ammiraglia, ovvero la serie Xiaomi 14. Di recente, sono circolate voci e speculazioni sul design del prossimo Xiaomi 14 Pro, ed è stato proprio Wei Xu, Design Director presso il Dipartimento di Design Industriale di Xiaomi, a confermare quello che sarà il look della prossima ammiraglia di punta.

Sappiamo che lo Xiaomi 11 Ultra è stato un punto di svolta per quanto concerne il design dello smartphone: infatti, il suo piccolo display presente sul modulo dell’obiettivo posteriore è stata una vera e propria caratteristica distintiva. Il pannello Spiritual Eye da 1,1 pollici, non solo forniva un display di riposo e funzioni meteorologiche personalizzate, ma fungeva anche da piccolo schermo per scattare selfie. Il passaparola è stato subito attivato e ha aggiunto un nuovo livello di funzionalità all’ammiraglia: oltre alla funzione del piccolo schermo, lo Xiaomi 11 Ultra mostrava anche una cover posteriore impressionante e, mentre lo Xiaomi 13 Ultra aveva una cover posteriore in pelle vegetariana, utilizzava un processo di texture ceramica con la versione marmorizzata con texture scheletrata laser.

ARTICOLI CORRELATI

Tuttavia, il prossimo Xiaomi 14 Pro sarà un modello di punta, ma si presenterà leggermente più debole rispetto ai modelli Ultra. Malgrado ciò, la futura ammiraglia dovrebbe essere molto più sorprendente del suo predecessore, con un design che andrà oltre le aspettative. I fan hanno chiesto a Wei Xu se lo Xiaomi 14 Pro potrebbe portare avanti l’apparenza dell’11 Ultra, il direttore ha così risposto: “Sì, e sarà più incredibile di 11 Ultra”.

Continua a leggere su optimagazine.com