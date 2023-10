In vista delle prossime settimane, Xiaomi dovrebbe lanciare in Cina gli smartphone della serie Xiaomi 14. La prossima linea dovrebbe includere tre dispositivi, Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra. Grazie alla concessione di alcune certificazioni, sono giunti diversi dettagli su questi dispositivi: pochi giorni fa, infatti, Xiaomi 14 e 14 Pro sono stati avvistati sulla certificazione 3C. L’elenco ha rivelato che questi telefoni offriranno rispettivamente il supporto per la ricarica rapida da 90 e 120W. Adesso, prima del lancio, sono stati rivelati i rendering dello Xiaomi 14 Pro 5K in collaborazione con il leakster di fiducia OnLeaks.

Dai rendering trapelati il prossimo Xiaomi 14 Pro sarà caratterizzato da un display piatto invece che curvo. Il pannello dello schermo avrà un foro perforato al centro che ospiterà la fotocamera selfie. Inoltre, lo smartphone disporrà sul retro di una configurazione quad-camera accompagnata da un doppio flash LED. I rendering rivelano anche che il dispositivo sarà caratterizzato da una porta USB Type-C, una griglia per altoparlanti e uno slot per schede SIM sul lato inferiore. In termini di dimensioni, il device misurerà circa 161,6×75,3×8,7mm. Quanto agli altri dettagli, il rapporto suggerisce che Xiaomi 14 Pro sfoggerà un display piatto da 6,6 pollici 2,5D, sotto la scocca sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 (che dovrà ancora debuttare).

I dispositivi della serie Xiaomi 14 dovrebbero avviare interfaccia MIUI 15 basata sul sistema operativo Android 14 fuori dalla scatola. Quanto all’autonomia, lo Xiaomi 14 Pro pare disponga di una batteria da 4860mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 120W. Inoltre, nelle ultime ore, il noto leaker cinese Digital Chat Station ha rivelato che Xiaomi sarebbe intenzionati a sostituire l’interfaccia MIUI 14 con MiOS, ma molto probabilmente potrebbe esordire solo sui modelli venduti in Cina. Ricordiamo che la serie Xiaomi 14 dovrebbe essere ufficiale il prossimo 27 ottobre.

