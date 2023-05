È da poco giunta una nuova perdita che riguarda alcune delle principali specifiche tecniche del prossimo Xiaomi 14 Pro. La serie dell’azienda cinese sarà la prossima generazione di smartphone di punta che probabilmente verrà lanciata verso la fine di quest’anno. Stando a recenti rapporti apparsi su Weibo, il lancio del dispositivo dovrebbe essere previsto per il mese di novembre 2023 e rappresenterà la prossima ondata di smartphone all’avanguardia del produttore. Anche se il colosso tecnologico cinese deve ancora rivelare ufficialmente i dettagli di questo dispositivo, l’ultima indiscrezione proveniente dal noto informatore cinese Digital Chat Station suggerisce alcune delle sue caratteristiche chiave.

Secondo DCS il prossimo Xiaomi 14 Pro sarà equipaggiato con il nuovo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, noto con il codice interno SM8650. Si prevede che questa CPU sia in grado di offrire un’esperienza utente fluida tramite prestazioni ancora più elevate, con maggiore risparmio energetico e funzionalità all’avanguardia. Inoltre, il tipster aggiunge che il device sarà alimentato da una grande batteria da 5000mAh che garantisce un utilizzo del device senza problemi e una carica piuttosto lunga, e molto probabilmente sarà dotato di supporto per la ricarica rapida wireless da 50W. Inoltre, la nuova indiscrezione suggerisce anche che il nuovo top di gamma di Xiaomi sfrutterà due diverse velocità di ricarica rapida cablate, tra cui 90W e 120W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, in base alle indiscrezioni che siamo riusciti ad ottenere fino a oggi, lo smartphone giungerà sul mercato con un notevole aggiornamento che comprende l’introduzione delle fotocamere WLG High-Lens. Lato design, lo Xiaomi 14 Pro dovrebbe arrivare in due versioni: una con un display piatto ed una variante con un display curvo. Dunque, è abbastanza possibile che entrambe le versioni possano supportare le due diverse velocità di ricarica rapida precedentemente citate.

