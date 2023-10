Senza preavviso e qualche anno dopo, Madame pubblica Bimbo e fa impazzire i suoi fan. Tanti i commenti di plauso per la cantautrice vicentina: “Ora guarda dove sei arrivata”. In effetti, se fermiamo qualche fotogramma del videoclip pubblicato su Instagram, possiamo scorgere una giovanissima Francesca Calearo su un albero, intenta a cantare il suo primo brano prima di una carriera in costante ascesa.

La storia del brano

Ma qual è la storia di Bimbo? Negli anni Madame ne ha parlato diverse volte. Nel 2019, intervistata da Urban Magazine, ha spiegato che il brano nacque mentre si trovava sul tram per raggiungere il corso di latino. Una zingara aveva accarezzato il bambino di una giovane madre, che subito aveva allontanato il piccolo dalla sconosciuta. Così Madame, una volta terminato il corso e rientrata a casa, scrisse il testo in pochi minuti. Pochi giorni dopo andò nello studio di registrazione e incise il pezzo.

Nello stesso anno – era il 2016 – Madame ha scoperto i type beat nonché il rap di Fedez e Emis Killa, passando da chitarra e piano a vere e proprie basi sulle quali comporre la sua musica.

Madame pubblica Bimbo 7 anni dopo

Seppur siamo nell’ambito dell’embrione musicale, Bimbo aveva già l’essenza che un giorno avrebbe permesso a Madame di farsi spazio nella scena italiana contemporanea. La stessa Francesca ne parla ai suoi fan, ai quali presenta la sua storia con queste parole:

“Niente di eccezionale, oggi voglio condividere col mondo la mia prima canzone in assoluto. Bimbo. Avevo 15 anni, mi vestivo in modo strano, non volevo che la mia faccia si vedesse, avevo pochissime persone che credevano in me, ma mi divertivo, mi divertivo e già avevo capito che questo progetto avrebbe visto la luce prima o poi”.

Nel 2020 a Rockit ha raccontato che Bimbo vide la luce inizialmente su YouTube, poi lei stessa lo rimosse dal suo canale. Sarà presente in un prossimo album? Uscirà come singolo? Per il momento è a disposizione sul suo profilo con il video ufficiale.

