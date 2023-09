Continua il dissing tra il tiktoker e il leader del Carroccio. A questo giro, però, Kerim risponde a Matteo Salvini dopo un post pubblicato su Instagram dal Ministro in cui viene ripreso uno spezzone dell’ultima puntata di Dritto E Rovescio. Come tutti ricordiamo, Kerim ha fatto parlare di sé dopo lo scherzo dell’ambulanza e Matteo Salvini aveva già espresso il suo dissenso sui social. Lo scontro continua.

Kerim risponde a Matteo Salvini

Prima di parlare della risposta di Kerim a Matteo Salvini, facciamo un passo indietro e partiamo dal leader della Lega. Salvini, in un post pubblicato su Instagram nella tarda serata di mercoledì 27 settembre, ha ripreso l’intervento del tiktoker a Dritto E Rovescio e ha commentato con queste parole:

“L’arroganza di chi non prova vergogna. Sempre più convinto che qualche mese di servizio militare o civile universale farebbero molto bene a tanti ragazzi”.

La risposta di Kerim non si è fatta attendere. Due ore dopo il tiktoker ha replicato: “‘Sti politici italiani non hanno nulla da fare. Andate a Palazzo Chigi a giocare a poker“.

Per il politico e il content creator è il secondo round, dato che il ministro dei Trasporti aveva già espresso il suo parere sul tiktoker dopo il boom mediatico dello scherzo dell’ambulanza. Kerim aveva tacciato Salvini di razzismo.

Lo scherzo dell’ambulanza

Il 10 luglio il tiktoker Kerim, 20 anni, e un suo coetaneo si erano resi protagonisti di una “bravata”: rimasti a piedi a Coriano, avevano chiamato il 118 simulando un malore per il caldo per ottenere un passaggio per Riccione.

L’ambulanza era arrivata e li aveva trasportati all’ospedale Ceccarini di Riccione. Dopo essere passati per il triage per le dovute formalità, i due giovani si erano dati alla macchia. Il tutto era stato documentato dai diretti interessati su TikTok, e il caso continua a far discutere.

