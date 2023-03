Dopo la puntata di Muschio Selvaggio con ospite Cecilia Strada, ecco la replica di Matteo Salvini contro Fedez sulle Ong. Il rapper e imprenditore digitale marito di Chiara Ferragni nella scorsa puntata del suo podcast ha ospitato la figlia di Gino Strada, e inevitabilmente i due interlocutori hanno parlato di migranti.

L’intervento di Fedez con Cecilia Strada

Tema quanto mai sentito, in questo periodo storico in cui ancora si piangono i morti del naufragio di Cutro e rimane accesa la polemica sul governo italiano, specie dopo le esternazioni sul Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Anche Adriano Celentano, circa due settimane fa, ha detto la sua sul governo di Giorgia Meloni con una posizione netta.

In effetti era da tempo che Fedez non diceva la sua sui grandi temi dell’attualità, e con Cecilia Strada l’argomento Ong è stato il più battuto. Non solo Federico Leonardo Lucia ha detto che intende salire a bordo della ResQ per una missione nel Mediterraneo, bensì ha aggiunto:

“Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”.

L’interrogativo è sull’attendibilità della sua affermazione, difatti non è chiaro se Fedez stesse provocando o esternando una sua intenzione. In ogni caso, poco dopo la puntata sono spuntati i primi titoli dei quotidiani online in cui si leggeva che Fedez avrebbe creato la sua Ong con tutti i commenti del caso, specialmente da politici del centro-destra.

La replica di Salvini contro Fedez

Tra questi non manca Matteo Salvini, già in polemica con il rapper per alcuni trascorsi. Il leader del Carroccio ha postato lo screen di un articolo de Il Giornale dal titolo: “‘Voglio una nave mia’, Fedez pronto a dare man forte alle Ong”. Il suo commento: “Si commenta da solo”. Poche parole che bastano per scatenare le reazioni dei follower: “La sinistra ci ha rovinato la vita/Portateli a casa tua/Compra un razzo e vattene”.

Per il momento Fedez non ha replicato al Ministro, ma potrebbe farlo nelle prossime ore.