Matteo Salvini risponde a Baby Gang e, proprio come il trapper, lo fa sui social. Nei giorni scorsi il leader della Lega e la collega Silvia Sardone avevano commentato i disordini in Francia con parole sull’immigrazione e sull’Islam. Nelle ultime ore il trapper Baby Gang ha replicato alle loro affermazioni, portando i due politici a rispondere a loro volta dalle rispettive bacheche.

Per commentare le affermazioni di Matteo Salvini e Silvia Sardone, Baby Gang aveva scritto:

“Gente così (Salvini e Sardone) devono morire, portano solo ignoranza e razzismo. In Italia non dovete proprio parlare perché della mia generazione non avete ancora visto niente. Fidatevi meglio non provocarci perché diventiamo una razza di me**a, più di quello che potete pensare e soprattutto se parlate di religione sappiate che ogni musulmano per la sua fede e il suo dio è pronto a morire. Evitate di parlare di cose che non sapete, soprattutto in Italia dove gli immigrati sono stati pure parecchio gentili con voi perché tanto tempo fa i vostri nonni e bis nonni in africa hanno sempre fatto il ca**o che hanno voluto”.