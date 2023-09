Cher è stata accusata di rapimento nei confronti del figlio Elijah Blue Allman. I fatti risalirebbero al novembre 2022 e l’accusa arriva da Marie Angela King, ex moglie di Elijah. Di cosa si tratta? La popstar di Believe avrebbe assoldato quattro uomini per rapire il figlio e impedire, così, il riavvicinamento all’ex moglie. La vicenda è stata resa nota nelle ultime ore dopo che i documenti depositati da Marie Angela King sono stati resi pubblici e riportati dall’edizione statunitense di Rolling Stone.

Nel 2021 Elijah aveva chiesto il divorzio da Marie, ma secondo le indiscrezioni la coppia si sarebbe riavvicinata per circa 12 giorni nel novembre 2022. Nella notte del 30 novembre, racconta la King, i due si trovavano in una stanza d’albergo a New York per celebrare il loro anniversario. Improvvisamente quattro uomini avrebbero fatto irruzione e avrebbero rapito Elijah Blue Allman.

Nel documento depositato dalla King il 4 dicembre e riportato da Rolling Stones, l’ex moglie di Elijah ha riferito che uno dei quattro uomini le avrebbe detto che “erano stati ingaggiati dalla madre Cher”. Inoltre, la donna ha dichiarato che almeno dall’agosto 2022 avrebbe il divieto di vedere l’ex marito – dunque l’incontro del mese di novembre non sarebbe stato consentito? – e che dopo i fatti del 30 novembre “non sono a conoscenza dello stato di salute di mio marito o di dove si trovi”.

Allman “è attualmente rinchiuso in una struttura di cura che non mi è stata rivelata. Mi è stato anche detto che non ha accesso al suo telefono”. Cher, accusata quindi di rapimento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Allman, in effetti, sta ancora combattendo per liberarsi dalla dipendenza dalla droga e più volte ha parlato pubblicamente dei suoi problemi. Recentemente è stato scortato in una struttura di riabilitazione dopo essere stato rinvenuto privo di sensi all’interno di un hotel.

