Nei primi anni 2000 Avril Lavigne ha intuito che nel mondo mancava un’icona pop punk: il suo primo album Let Go è ormai generazionale, un successo trainato da singoli come Complicated, Sk8er Boi e I’m With You, fino a entrare nell’olimpo delle icone rock grazie a tormentoni radiofonici e collaborazioni di successo. Ecco le più belle canzoni di Avril Lavigne.

Complicated (2002)

Complicated, il singolo di punta, è stato un trampolino di lancio straordinario che le ha fatto vincere numerosi premi e ottenenere una nomination ai Grammy Awards. Un pop radiofonico e grintoso, con un testo che ha raccontato la vita degli adolescenti dei primi anni 2000.

Sk8er Boi (2002)

Con Sk8er Boi Avril Lavigne sguinzaglia chitarre distorte, muting e pop punk. Il brano diventa subito una hit grazie al suo ritmo energico e decisamente necessario per una scena pop che accoglie la novità con entusiasmo. Con Sk8er Boi Avril Lavigne conferma il successo iniziato con Complicated, diventando una star mondiale.

My Happy Ending (2004)

Nel 2004 Avril Lavigne ha colpito ancora con My Happy Ending dall’album Under My Skin. La canzone ha catturato l’essenza della gioventù e delle relazioni complesse, guadagnando un posto di rilievo nelle classifiche di tutto il mondo e confermando ancora una volta il ruolo della cantautrice come punto di riferimento delle nuove generazioni.

Girlfriend (2007)

L’album The Best Damn Thing del 2007 ha visto il trionfo di Girlfriend. Questo brano contagioso ha dimostrato la versatilità di Avril, conquistando il pubblico mainstream e raggiungendo la vetta delle classifiche in numerosi Paesi.

What The Hell (2011)

Avril Lavigne ha mantenuto il suo dominio nel 2011 con What The Hell, singolo estratto da Goodbye Lullaby. La traccia, carica di energia, ha continuato a consolidare la sua reputazione di artista che sfida gli stereotipi.

