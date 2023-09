Era nata il 20 settembre, quest’anno a Milano Mia Martini è stata festeggiata sabato 23 con un grande evento a lei dedicato, al Teatro Manzoni. Tanti gli ospiti sul palco che le hanno reso omaggio nel corso della serata Buon Compleanno Mimì, ognuno con due successi del proprio repertorio e un brano di Mia Martini.

Si sono esibiti Tiromancino, Ermal Meta, Coma_Cose, Aka 7even, Gaia, Mario Venuti, Leo Gassmann, Venerus. E poi la vincitrice di Professione Cantante, Federica Toselli, e i 3 finalisti della settima edizione del Premio Mimì Sarà, Sara Bronzini, Blonde Brothers e Luca Mancini.

Special Guest della serata Aida Cooper, grande amica e storica vocalist di Mia Martini. Presenti le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè. Ad accompagnare le esibizioni degli ospiti la Mimí Sara’ Orchestra diretta dal Maestro Paolo Li Rosi. I proventi dello spettacolo saranno utilizzati per la realizzazione di alcuni progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà.

Gli ospiti

OM ha incontrato alcuni degli ospiti presenti alla serata. Ci hanno raccontato le motivazioni dietro la scelta dello specifico pezzo di Mia Martini a cui hanno dato nuovamente vita.

Mario Venuti ha scelto Minuetto per i ricordi che lo legano al periodo in cui è stato rilasciato il brano. “Mi incuriosiva, è una canzone che avevo sempre nelle orecchie però sapevo che c’era qualcosa di misterioso da scoprire, che avrei scoperto solo cantandola. A partire dal testo, questa figura di donna in balia di uomini che danno poca sicurezza e poi trovo interessante il fatto che io sia un uomo che si mette nei panni di una donna dando voce a un testo scritto per una donna”.

I Coma_Cose hanno scelto di portare sul palco Piccolo Uomo, anche per una questione di interpretazione. Questo brano si prestava perfettamente alle due voci. “A differenza di altri brani, molto struggenti e profondi, questo brano lasciava spazio anche per un cantato a due, così riusciamo ad entrare entrambi nella canzone”.

Aka 7even ha scelto Cu’mmè perché si collega alle sue origini campane: “Essendo un testo in napoletano con un arrangiamento che si avvicina anche ad alcuni dei miei pezzi, l’ho sentito molto mio e ho sentito il dovere personale di doverlo portare a teatro questa sera”.

Leo Gassmann non ha mai avuto dubbi sul brano da interpretare. Per lui una magistrale interpretazione di E Non Finisce Mica Il Cielo: “L’ho scelta perché è una canzone che sento molto mia. Parla di una relazione che non si sa dove andrà a finire e io mi immedesimo molto in questa cosa perché mi capita spesso di dover dire addio a delle persone e poi di doverci convivere con questo abbandono. Questa canzone rappresenta proprio l’abbandono, che credo sia uno stato d’animo che caratterizza un po’ gli artisti. Poi credo che sia una delle canzoni più belle di Mia Martini”.

Ermal Meta ha scelto Almeno Tu Nell’Universo e non era la prima volta che si cimentava con questo pezzo, “un brano rimasto tanti anni nel cassetto e pubblicato in un momento di grandi cambiamenti. La voce di Mia Martini cerca un punto fermo, attraverso le parole di Bruno Lauzi, autore del testo”.

I Tiromancino hanno optato per La Nevicata del 56, Venerus per La Costruzione Di Un Amore e Aida Cooper per Gli Uomini Non Cambiano mentre Gaia per Notturno.