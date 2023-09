Quando arriva il giorno del compleanno di Mia Martini è sempre doveroso chinare il capo e cospargerlo di cenere. Per anni la cantante è stata il bersaglio di malelingue, false credenze, voci di corridoio e accuse infamanti che minarono la sua autostima e sensibilità dalle fondamenta, portandola ad un temporaneo ritiro dalle scene nel 1983. Perché accusavano Mia Martini di portare sfortuna?

Come riporta Non Solo Film dal libro Traslocando, è Andata Così di Loredana Bertè, tutto iniziò nel 1970 quando Mia Martini e i suoi musicisti fecero una tappa in Sicilia. Lo show era finito molto tardi, quindi la cantante aveva consigliato ai suoi strumentisti di riposare nell’albergo che lei stessa aveva pagato. I ragazzi preferirono mettersi in viaggio, e durante il tragitto fecero un frontale. Due di essi morirono e “i giornali iniziarono a pubblicare foto degli spartiti di Mimì insanguinati”. Come avrebbe raccontato la stessa Mimì a Epoca nel 1989, fu anche un impresario precedentemente scartato da lei ad alimentare le maldicenze sul suo conto: “Mimì porta sfiga”.

Nel 1973 un altro evento infausto: mentre Mia Martini soggiornava presso l’Hotel Des Bains di Venezia, scoppiò un incendio. Una casualità che accelerò l’ingranaggio dell’infamia. Inizialmente la cantante ci scherzava su, trovando tutto innocuo e pronto ad esaurirsi col tempo. Così non andò, e con il passare degli anni intorno a lei si creò il vuoto, con ingaggi che non arrivavano e collaboratori che addirittura chiedevano di viaggiare distanti da lei.

Per questo nel 1983 Mia Martini, ormai soffocata da quei pregiudizi, si ritirò dalle scene per poi ricomparire nel 1989. Non senza avere qualcosa da dire. Intervistata da Epoca, come già detto, Mimì si tolse qualche sassolino e punto il dito anche contro gli amici più fidati. In un caso, accadde questo: “Ragazzi attenti, da adesso può succedere di tutto, salteranno i microfoni, ci sarà un black out”, disse un amico di lunga data dopo averla vista entrare nel suo studio televisivo.

Ecco perché il compleanno di Mia Martini è sempre un giorno triste, perché un po’ di tristezza la meritiamo tutti.

