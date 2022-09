Parlare dei migliori album di Mia Martini significa litigare con un’intera redazione. Parliamo di un’artista tutt’altro che divisiva – come altri, che ami o odi – perché Mia Martini ha saputo (e lo fa ancora) mettere d’accordo tutti grazie alla sua voce inimitabile e al suo carisma, tutt’altro che scontato, con canzoni che ancora oggi sono una lezione di stile e musica.

Il suo timbro è un grido d’amore e sofferenza, tra i più caratteristici della canzone italiana, e con ragione l’amico e collega Renato Zero l’ha definita “grande assente” nel suo brano omonimo La Grande Assente, dopo che ci ha lasciati. Da circa 8 anni il suo compleanno viene celebrato con una serata-evento al Teatro Manzoni di Milano, con ospiti autorevoli che ripropongono i suoi brani per renderle omaggio.

Oltre La Collina (1971)

Oltre La Collina è uno dei primi concept album italiani, con al centro i conflitti generazionali, il dolore e il suicidio. Quando esce il super singolo Padre Davvero, il primo a nome di Mia Martini, l’Italia probabilmente non è ancora pronta.

Nel Mondo, Una Cosa (1972)

Con la collaborazione di penne d’oro come Bruno Lauzi e Dario Baldan Bembo, Nel Mondo Una Cosa è il disco che contiene Piccolo Uomo, una delle canzoni più amate di Mia Martini.

Il Giorno Dopo (1973)

Non c’è bisogno di presentazioni: basta dire che Il Giorno Dopo contiene la magnum opus Minuetto, scritta per Mia Martini da Franco Califano e Dario Baldan Bembo, uno stato dell’arte della canzone italiana.

Martini Mia (1989)

Trainato dall’immensa Almeno Tu Nell’Universo, Martini Mia chiude con gloria gli anni ’80 della canzone italiana. Una delle più grandi produzioni di Mia Martini.

Lacrime (1992)

Tra i migliori album di Mia Martini non può mancare Lacrime, forte della traccia Gli Uomini Non Cambiano con la quale Mia Martini esplode in tutta la sua passione artistica.

