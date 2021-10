Francesca Alotta imita Mia Martini, e fa venire i brividi. Queste le parole usate dai giudici e dal pubblico dei social dopo l’esibizione di ieri sera, venerdì 22 ottobre, a Tale E Quale Show sulle note di E Non Finisce Mica Il Cielo.

Francesca Alotta imita Mia Martini

Imitare la Grande Assente – così ci piace ricordarla, grazie all’ispirazione dell’immenso Renato Zero – non è impresa facile, e ogni personaggio che si cala nei panni di Mimì è un bersaglio facile per i critici. Non è stato il caso di Francesca Alotta, che ha ottenuto una standing ovation per quell’esibizione così accurata nella voce e nel trucco.

Un plauso è arrivato anche dal tavolo dei giudici, con un Cristiano Malgioglio molto più morbido del solito, addirittura commosso dalla performance. Per la Alotta è stata l’ennesima prova difficile, visto che una settimana fa ha dovuto vestire i panni della star del soul Anastacia sulle note di Left Outside Alone, di Adele per Rolling In The Deep e Gianna Nannini per Fenomenale.

Con un impegno tanto notevole quanto perfetto, Francesca Alotta imita Mia Martini e vince la sfida del venerdì sera di Tale E Quale Show.

L’opinione dei giudici

Una commossa Loretta Goggi ha sintetizzato il suo plauso con queste parole: “Mi hai lasciato davvero senza parole, lei qui era molto intima, sei stata bravissima e hai interpretato con dolcezza”. Parole piene di affetto anche da Giorgio Panariello: “Vale la pena averti avuto qui per questa esibizione di stasera”.

Cristiano Malgioglio, capace di trovare il pelo nell’uovo in qualsiasi esibizione di Tale E Quale Show, a questo giro è rimasto disarmato e si è lasciato andare in un placet sincero: “Sei stata molto elegante e mi hai fatto venire i brividi”. Di seguito il video in cui Francesca Alotta imita Mia Martini, in una toccante performance.