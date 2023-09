Il Commissario Montalbano torna in replica su Rai1. Nella serata di mercoledì 20 settembre, la rete ammiraglia manderà in onda Par condicio, ispirato ai racconti Par condicio in Un mese con Montalbano e Catarella risolve un caso in Gli arancini di Montalbano.

La fiction, campione di ascolti e gran successo di pubblico, viene riproposta questo lunedì e mercoledì con due puntate cult. Montalbano è ormai da anni uno dei cavalli di battaglia di Rai1. Un successo senza fine che si traduce negli ascolti, sempre record anche con le repliche di vecchie puntate. Quella di lunedì, Il giro di boa, ad esempio, è stata vista da 3 milioni 210 mila spettatori pare al 19,6 per cento di share.

Le ultime repliche de Il Commissario Montalbano era state trasmesse la scorsa primavera, in onore ai due anni dalla messa in onda di quella che finora è considerata l’ultima puntata della storica fiction.

Di seguito la trama della puntata di stasera intitolata Par condicio:

Le famiglie mafiose dei Sinagra e dei Musarra, che un tempo si sono combattute a colpi di lupara il predominio sul territorio di Vigata, hanno ripreso a sparare. Il primo a cadere è Angelo Bonpensiero, braccio destro del capofamiglia Lillino Musarra in quanto marito della figlia di lui, Mariuccia. I Musarra si vendicano uccidendo Michele Zummo, nipote del vecchio don Balduccio Sinagra. Al commissario Montalbano non quadrano però molte cose. I suoi dubbi gli attirano le ire del giudice Tommaseo…

Nel cast, oltre Luca Zingaretti, anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. Gli altri interpreti sono: Cinzia Maccagnano nel ruolo di Mariuccia Cuffaro; Alexandra Dinu interpreta Eva Ljubin; e Ciccino Sineri nei panni di Don Balduccio Sinagra.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1 è per stasera alle ore 21:25.

Continua a leggere su optimagazine.com.