Si può far pogare la gente con la techno? Sì, e tutte le canzoni dei Prodigy ce lo insegnano ogni giorno. Grazie alla loro lezione, alla pari di quella di Fatboy Slim, Chemical Brothers e successivamente dei Pendulum, gli anni ’90 hanno conosciuto la più grande ondata del big beat con contaminazioni tra hardcore e industrial.

Firestarter (1996)

Questo brano è il primo singolo estratto dal terzo album The Fat Of The Land, che ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo. Il brano ha un ritmo incalzante e aggressivo, con la voce distorta di Keith Flint che canta di essere un incendiario. Il video, diretto da Walter Stern, mostra Flint in una galleria ferroviaria abbandonata, con il suo look punk e i suoi movimenti convulsi.

Breathe (1996)

Breathe è il secondo singolo estratto da The Fat Of The Land, che ha confermato la popolarità del gruppo. Il brano ha un’atmosfera cupa e claustrofobica, con le voci alternate di Keith Flint e Maxim che cantano di respirare sotto pressione. Il video, sempre diretto da Walter Stern, mostra il gruppo in una casa infestata da animali esotici, come lucertole, scarafaggi e coccodrilli.

Smack My B*tch Up (1997)

Smack My B*tch Up non ha certo bisogno di presentazioni. Un brano talmente forte da scatenare polemiche per il suo titolo e il suo video. Il brano è basato su un campionamento della canzone Give the Drummer Some degli Ultramagnetic MCs, che ripete la frase “smack my b*tch up“. Il video, diretto da Jonas Åkerlund, mostra in prima persona le avventure notturne di una persona che si droga, beve, guida pericolosamente e si incontra con una prostituta. Solo alla fine si scopre che si tratta di una donna.

Omen (2009)

Questo brano è il primo singolo estratto dal quinto album Invaders Must Die, che ha segnato il ritorno del gruppo dopo sette anni di silenzio. Il brano ha un sound potente e melodico, con la voce di Maxim che annuncia l’arrivo di un presagio.

No Tourists (2018)

No Tourists il primo singolo estratto dall’ultimo album No Tourists, che è stato anche l’ultimo lavoro del gruppo prima della morte di Keith Flint nel 2019. Il brano ha un ritmo frenetico e travolgente, con la voce di Maxim che invita a non essere turisti ma esploratori.

