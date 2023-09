La storia degli Zero Assoluto parte tra i banchi di un liceo classico di Roma, che Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi frequentavano. Da quel momento hanno deciso di fare musica insieme e hanno messo a segno alcune delle hit più belle del panorama musicale italiano.

Adesso gli Zero Assoluto annunciato un concerto a Roma, la loro città Natale. Si terrà al Palazzo dello sport. I biglietti per il concerto-evento degli Zero Assoluto a Roma sono disponibili in prevendita su TicketOne a diverse fasce di prezzo. Sono in vendita anche biglietti a prezzo ridotto destinati ai ragazzi e ai bambini al di sotto dei 16 anni di età.

La data è quella del 12 novembre 2023. Il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, si esibirà dal vivo con un concerto evento al Palazzo dello sport di Roma, dopo il successo del concerto sold-out al Fabrique di Milano il 20 maggio 2023 che li ha visti esibirsi nuovamente dal vivo per la prima volta dopo sei anni di pausa dai palchi.

Nel corso del concerto a Roma, gli Zero Assoluto proporranno tutta la loro discografia ripercorrendo i loro 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni Duemila fino agli ultimi brani usciti e non mancheranno ospiti e sorprese.

A loro si devono brani come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e “Per dimenticare”, ma anche i successi più recenti “Cialde”, con la collaborazione di Colapesce, “Fuori noi “ featuring Gazzelle e “Astronave”, scritto sempre insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli.

“Torniamo a suonare la nostra musica” raccontano. “Abbiamo iniziato da Milano per continuare in giro per l’Italia per tutta l’estate. Più che uno spettacolo è una festa, nella quale celebrare gli ultimi vent’anni di successi, insieme ad ospiti, amici, musicisti ma non solo”.

Prezzi biglietti per gli Zero Assoluto a Roma