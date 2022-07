Esce venerdì 15 luglio Psicologia Sociale degli Zero Assoluto, il nuovo singolo di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi. Il brano sarà disponibile in radio e negli store digitali per raccontare un’estate che volge al termine. A spiegare il brano sono stati gli stessi Zero Assoluto.

“È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spazio tempo di sospensione, dove la condivisione e la vita sociale ci fanno vivere al massimo”, spiegano Matteo e Thomas che nel pezzo hanno cercato di raccontare la psicologia sociale del senso di libertà che deriva dall’estate.

“Questa è la psicologia sociale che abbiamo cercato di raccontare in questa canzone, un brano che racconta quel senso di libertà che ci regala solo l’estate, quando chi siamo e cosa facciamo magicamente coincide”, proseguono i due artisti.

La storia degli Zero Assoluto affonda le radici tra i bachi di scuola. Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi si conoscono infatti tra i banchi del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma, e decidono da allora di fare musica. Raggiungono il grande pubblico nei primi anni 2000 con tormentoni indimenticabili che li portano all’attenzione del pubblico. Tra questi Almeno Mezz’Ora, Svegliarsi La Mattina, Semplicemente, Sei Parte Di Me.

Il 2020 li vede tornare in scena con la pubblicazione di due singoli: Fuori Noi, pubblicato il 24 luglio, in collaborazione con Gazzelle, e Cialde, pubblicato il 16 ottobre e scritto in collaborazione con Colapesce. Nel 2021 pubblicano il singolo Astronave scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli.

Nel 2022, il nuovo singolo in radio per l’estate: Psicologia Sociale degli Zero Assoluto sarà disponibile da venerdì 15 luglio.