Esce Cialde degli Zero Assoluto. Il nuovo singolo del duo romano segna la collaborazione con uno dei principali esponenti del nuovo cantautorato indie italiano: Colapesce.

Non è la prima volta che Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi decidono di volgere lo sguardo verso le nove leve del cantautorato indie: in Fuori Noi duettano con Gazzelle e proprio dopo il successo di questo esperimento esce Cialde degli Zero Assoluto, il brano che riporta sulla scena il duo romano.

Cialde degli Zero Assoluto è disponibile in radio e in digitale da venerdì 16 ottobre e fotografa la bellezza del quotidiano, in quei frammenti di giornate e di intimità che costituiscono l’essenza di una storia d’amore. Il singolo è un susseguirsi di immagini nitide e familiari, un racconto della quotidianità attraverso la sua semplicità in una carrellata di immagini che tutti possono riconoscere come proprie.

Fondamentale è stato il lavoro con Colapesce che ha portato alla nascita della canzone. I tre si sono ritrovati in studio insieme qualche pomeriggio, spinti dall’esigenza di raccontare il mondo intimo ricco di dettagli quotidiani che altro non sono che i tasselli delle relazioni sentimentali.

A proposito del brano Matteo e Thomas dichiarano: “Cialde è un racconto della più semplice delle quotidianità, elemento che accomuna tutte le fasi di un sentimento: dalle sue prime luci fino alle ombre più cupe. Il brano nasce da un bellissimo equilibrio di condivisione artistica, flusso di coscienza e creatività che noi e Colapesce, artista con cui abbiamo scritto questo singolo, abbiamo trovato e vissuto in un paio di pomeriggi in studio. Avevamo l’esigenza di raccontare un mondo intimo, costruito appunto di tutti quei piccoli dettagli che altro non sono se non i tasselli di una storia d’amore“.

Cialde degli Zero Assoluto – Testo

Senza il peso del passato

il futuro è più leggero

è una canzone estiva

sei miliardi, siamo soli

due bellissimi esemplari

io non so cucinare

ma sono bravo a giocare al dottore

e se si tratta di sbagliare

E se fosse la notte che arriva a cambiarci la vita



se hai paura del buio tranquilla facciamo mattina

e se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

hai presente in un paio di anni come sarà il mare

e come sarò io

con qualche giorno in più

e come sarò io

e come sarai tu

con qualche giorno in più

con qualche giorno in più

e come sarai

Ed ogni volta che parlo di te

si perché a volte io parlo di te

nell’armadio che è un casino

delle cialde del caffè

ma questa cosa che sembri distratta

mi piace un sacco che sembri distratta

quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York

Parigi, Madrid, olè

però a Parigi ci vivrei, e te



E se fosse la notte che arriva a cambiarci la vita

se hai paura del buio tranquilla facciamo mattina

e se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

hai presente in un paio di anni come sarà il mare

e come sarò io

con qualche giorno in più

e come sarò io

e come sarai tu

con qualche giorno in più

con qualche giorno in più

e come sarai

e come sarai tu