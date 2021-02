Astronave degli Zero Assoluto riprende il discorso di Cialde, sia in termini di riflessioni sull’amore che nel contesto delle collaborazioni. Se nel singolo precedente Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hanno scritto il testo insieme a Colapesce, in questo nuovo singolo leggiamo la firma di Gazzelle. Il duo, infatti, sta intrattenendo reciprocità artistiche con il mondo del cantautorato indie.

Il risultato oggi è Astronave, parole che tutti vorremmo sentire quando finisce una relazione per trovare quel conforto che vediamo sempre più lontano, alla stessa distanza della persona che esce dalla nostra vita ma non dal nostro cuore. Con Gazzelle, del resto, gli Zero Assoluto hanno duettato nel singolo Fuori Noi.

In certe sfumature sembra di cogliere l’astronave, appunto, cantata da Gianna Nannini e Coez nel singolo Motivo per rappresentare il distacco brutale di chi sceglie di non far più parte della nostra vita. Gli Zero Assoluto e Gazzelle, piuttosto, vogliono alleggerire l’argomento e spogliarlo da tutte le negatività per trovare un messaggio di speranza.

Il risultato è una ballata synth pop con le percussioni elettroniche e i sintetizzatori come protagonisti, tappeto ideale per parole che piovono come fiocchi di neve, leggere: “Sei come un temporale che non mi bagna più”. È ormai chiaro che gli Zero Assoluto siano ritornati sulla scena, e nel nuovo percorso discografico propongono una veste sonora rinnovata. Non mancano i ricorsi al rap né le tematiche a loro più care, ma dal nuovo mondo indie stanno attingendo tutte le peculiarità per adattarle al nuovo contenitore dell’it pop.

Astronave degli Zero Assoluto è un brano semplice e immediato, dal ritornello che può rimanere in testa – e negli anni ci hanno abituati a tanti tormentoni – e dall’arrangiamento audace e accattivante, perfetto per chi guarda verso l’indie ma si ricorda l’importanza del pop italiano.

Astronave degli Zero Assoluto – Testo