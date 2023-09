Massimo Ranieri fa il suo ritorno in TV nella nuova serie di Canale 5, La Voce che hai dentro, oggi giovedì 14 settembre 2023, in prima serata. La fiction, nata da un’idea dello stesso artista napoletano, sviluppata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, prodotta da Lucky Red per RTI Mediaset, e diretta da Eros Puglielli (Sono Lillo) è disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity.

La Voce che hai dentro – Cast

Massimo Ranieri, nella serie, è il protagonista Michele Ferrara. Al suo fianco, Maria Pia Calzone interpreta la moglie di Michele, Maria. Tra le star della fiction, la trapper La Nina. Ecco il cast con i personaggi principali de La Voce che hai dentro:

Massimo Ranieri è Michele Ferrara

Maria Pia Calzone è Maria

Michele Rosiello è Raffaele Ferrara

La Nina è Regina

Gianfranco Gallo è Gaetano Russo (rivale di Michele)

Erasmo Genzini è Antonio Ferrara

Giulia D’aloia è Anna Ferrara

Ruben Rigillio è Giulio

Nando Paone è Luigi

Sara Cardinaletti è Letizia

La Voce che hai dentro – Anticipazioni prima serata

La serie è composta da 8 episodi di circa 50 minuti ciascuno, che saranno trasmesse su Canale 5 in 4 prime serate di giovedì a partire dal 14 settembre. Le puntate sono fruibili anche in streaming su Mediaset Infinity, con contenuti speciali, come scene del backstage e interviste ai protagonisti.

La fiction racconta la storia di Michele Ferrara, che torna a Napoli dopo aver scontato una pena di dieci anni di carcere per l’omicidio di suo padre, nonostante si fosse sempre professato innocente. La casa discografica di cui è proprietario, la Parthenope Edizioni Musicali, è stata messa in vendita dalla moglie, perché sull’orlo del fallimento.

Michele però ha altre idee e decide di rimboccarsi le maniche per provare a rilanciare le sorti della Parthenope, che però lascia sorpresi sia la moglie che i figli. Nel frattempo Michele ha un altro obiettivo, riconquistare Maria, che durante il periodo in cui l’uomo è stato in cella, ha iniziato una nuova relazione con Giulio.

