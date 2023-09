Massimo Ranieri debutta su Canale 5 giovedì 14 settembre con la nuova serie “La voce che hai dentro“. Al suo fianco Maria Pia Calzone. L’artista napoletano è anche tra i creatori della serie, insieme a Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Questi ultimi hanno partecipato anche alla sceneggiatura, con Iole Masucci e Laura Sabatino. La regia è stata affidata a Eros Puglielli. La voce che hai dentro è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Film Commission Regione Campania e RTI. Le riprese sono state effettuate dal 29 agosto a fine novembre 2022 a Napoli, Roma e Orvieto

Gli otto episodi, della durata di 50 minuti l’uno, saranno trasmessi in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile fruire anche di contenuti speciali come extra e immagini dal backstage.

La voce che hai dentro – Trama

Michele Ferrara, interpretato da Massimo Ranieri, possiede una nota casa discografica che in passato ha avuto tra le proprie fila nomi illustri del panorama musicale nazionale. L’uomo viene accusato dell’omicidio del padre Domenico, nonostante si sia sempre professato innocente. Dopo aver scontato una pena di 10 anni, torna a Napoli proprio mentre la famiglia sta per vendere la casa discografica, finita sull’orlo del fallimento, proprio al suo storico rivale, l’editore Gaetano Russo (Gianfranco Gallo).

Michele, però, non vuole saperne di vendere, né di fallire. Decide allora di ripartire puntando sui giovani talenti, nonostante le perplessità dei suoi familiari.

L’incontro con la giovane trapper, Regina (interpretata da La Niña), gli darà nuova energia e stimoli per la sua attività professionale e privata. Decide di riconquistare sua moglie Maria (Maria Pia Calzone), che nel frattempo si è legata sentimentalmente ad un altro uomo, Giulio.

