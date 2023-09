In ogni occasione in cui ricorre il compleanno di Amy Winehouse nella testa aleggiano le bellissime note di Back To Black e Rehab. La giornata è perfetta per ricordare aneddoti della cantautrice britannica scomparsa a 27 anni, come la storia della super hit Rehab. Amy Winehouse stava passeggiando insieme a Mark Ronson e, in un momento goliardico, iniziò a canticchiare il motivo del brano. Poco dopo i due andarono nello studio di registrazione per incidere il capolavoro.

Sempre a proposito di aneddoti, Amy Winehouse spesso raccontò di essere troppo timida per la carriera da rockstar, per questo da giovanissima sognava di fare la commessa su pattini nei grandi centri commerciali. Fortunatamente scelse la musica, una strada che oggi ci consente di godere delle meraviglie che riuscì a produrre con la sua voce inimitabile. C’è, tuttavia, quella brutta storia del tentato suicidio raccontata dalla scrittrice Chloe Govan nel libro Amy Winehouse, The Untold Story.

La futura rockstar aveva appena 10 anni. Suo padre Mitch Winehouse lasciò la madre Janis per un’altra donna che la piccola Amy chiamava “la moglie di lavoro di papà”. Le liti in famiglia e il complesso dell’abbandono che la colse in tenera età ebbero su di lei un effetto devastante. Amy cadde in una spirale di autolesionismo fino a ingerire un certo quantitativo di pillole. Fu il suo tentativo di togliersi la vita, straziata dal dolore della separazione dei genitori.

A salvarle la vita fu un amico. La piccola Amy giaceva sul pavimento con la schiuma alla bocca e le braccia incrociate sullo stomaco, sofferente. Fortunatamente la futura rockstar si salvò, ma qualcosa in lei si era già rotto per sempre. Il resto era storia nota. La storia di Amy Winehouse è anche quella di un grande dolore.

