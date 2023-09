L’album Matteo uscirà il 22 settembre e da questo progetto proviene il nuovo singolo. Esce Fasi di Matteo Bocelli, in radio e negli store digitali dall’8 settembre. Il brano è stato scritto insieme a Davide Petrella e Katoo, con la produzione di Michele Canova.

Insieme a “Chasing Stars” e “For you”, farà parte di Matteo, il primo disco di Matteo Bocelli.

“E mi ritrovo a pensare che in un mare di persone non puoi più trovare te stesso”, recita il testo di Fasi di Matteo Bocelli. Nel ritornello si ripercorrono i ricordi, associandoli ad una manciata di sale che brucia sulla pelle: “Tutti i ricordi sono il sale che mi spacca la pelle. Insegnami a Precipitare che nessuno ci prende da tutte le paure e tutte le cose belle“.

Insegnami a precipitare che nessuno ci prende da tutte le paure e tutte le cose belle. Impari solo se cadi. E ognuno in fondo ha le sue fasi”, canta Matteo.

“Fasi” segue l’uscita di “For You” e della ballata scritta da Ed e Matthew Sheeran “Chasing Stars”, e, all’interno del suo progetto internazionale, è il secondo brano in italiano per Matteo, dopo “Dimmi” (co-scritto da Mahmood).

Matteo Bocelli sarà in concerto in Italia il 24 ottobre a Milano, al Teatro San Babila, e il 25 ottobre a Roma, al Teatro Ghione.

Testo Fasi di Matteo Bocelli

E mi ritrovo a pensare

Che tra un mare di gente non ci si trova più

Io me ne voglio restare

Come un cane sull’erba quando mi sento giù

Che son tutti bravi con le parole

A dirti quello che devi fare

E oggi neanche i consigli di mio padre

Non li voglio ascoltare



Che forse non lo so più cosa voglio e neanche tu

Mi è rimasta addosso

L’ultima cosa che mi ha detto

Io così non ti aspetto

E avrei bisogno davvero davvero

Di essere un po’ più sincero sincero



E dirti in fondo che tanto lo sai

Che ognuno poi c’ha le sue fasi

Niente promesse che tanto lo sai

Che in fondo solo solo frasi

Tutti i ricordi sono il sale che mi spacca la pelle

Insegnami a precipitare che nessuno ci prende

Da tutte le paure, tutte le cose belle

Impari solo se cadi

Che in fondo sono solo fasi

E forse cado nel vino, forse inizio a fumare

Forse cambio città

Non sono stato un bambino che poteva giocare

Non so come si fa

E non lo so più cosa voglio e neanche tu

Dove mi nascondo

Adesso che il tuo viso è un miraggio

Vorrei solo un tuo abbraccio

E avrei bisogno davvero davvero

Di essere un po’ più sincero sincero

E dirti in fondo che tanto lo sai

Che ognuno poi c’ha le sue fasi

Niente promesse che tanto lo sai

Che in fondo solo solo frasi

Tutti i ricordi sono il sale che mi spacca la pelle

Insegnami a precipitare che nessuno ci prende

Da tutte le paure, tutte le cose belle

Impari solo se cadi

Che ognuno c’ha i suoi momenti, le crisi

E’ una cosa che capita

Rischio di perdere tutto come ho fatto a perdere te

E dimmi in fondo che tanto lo sai

Che ognuno poi c’ha le sue fasi

Niente promesse che tanto lo sai

Che in fondo solo solo frasi

E avevo voglia di bruciare ancora sulla tua pelle

Insegnami a precipitare che nessuno ci prende

Da tutte le paure, tutte le cose belle

Impari solo se cadi

E ognuno in fondo ha le sue fasi