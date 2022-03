Esce Dimmi di Matteo Bocelli, il nuovo singolo che vede tra le firme anche quella di Mahmood, uno degli artisti italiani più apprezzati del momento e vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Blanco.

Per Matteo Bocelli, figlio del noto ed apprezzato tenore italiano, si tratta del primo singolo nella nostra lingua dopo i successi di “Fall on me” (oltre 300 milioni di stream globali), “Solo” e ”Close”.

Dimmi di Matteo Bocelli è già dispinibile in rotazione radiofonica e negli store digitali. In questa nuova avventura, Matteo è accompagnato e supportato da un cast internazionale che vede alla co-scrittura del pezzo Mahmood. La sua firma spicca insieme a quelle di Matteo e Sylvia Tofany.

Alla produzione c’è Jesse Shatkin (il cui nome assume rilievo dopo le collaborazioni con artisti internazionali pluripremiati del calibro di Kelly Clarkson, Camila Cabello, Julia Michaels). Il missaggio è stato curato da Josh Gudwin (nome noto per aver lavorato al fianco di Elton John, J Balvin, Justin Bieber).

Melodia e sonorità urban si incontrano perfettamente in Dimmi di Matteo Bocelli, che imbraccia la chitarra e canta una struggente ballata d’amore.

Il brano è accompagnato da un video diretto dal pluripremiato fotografo / regista statunitense Eric Ogden (Motel, The Call, Nocturne). La clip è stata girata sul rooftop di Brooklyn a New York, e racconta una commovente storia d’amore.

Fuori casa questa sera tu mi gridi dimmi, dimmi, dimmi

mi conosci sono serio anche se non sembra vero

perso dentro i tuoi silenzi io ti chiedo dimmi, dimmi, dimmi

sembra che sono lo stesso, non ho chiesto niente

come un continente ti isoli da tutto e da tutti

se rimango fermo qui scrivi un messaggio in qui dici sì