“Solo, il mio primo singolo, verrà pubblicato il 24 settembre. Non vedo l’ora di condividerlo con voi”, scrive Matteo Bocelli e dà appuntamento a questa settimana. Si intitola Solo il brano che segna il suo debutto discografico in solitaria, dopo i duetti realizzati con Andrea Bocelli, suo padre.

23 anni di età, Matteo Bocelli ha firmato un contratto discografico con la prestigiosa etichetta internazionale Capitol Records e ormai da qualche anno l’artista lavora a quello che sarà il suo primo progetto discografico.

L’album di Matteo Bocelli è in programma per il 2022 ma non ha ancora una data di uscita. Noto è invece il singolo che lo anticipa: Solo di Mateo Bocelli sarà disponibile da venerdì 24 settembre in radio e negli store digitali.

Al fianco di papà Andrea Bocelli, Matteo ha avuto già la possibilità di girare il mondo e di esibirsi. Si è fatto conoscere in Italia e all’estero sulle note di Fall On Me, la canzone in inglese/italiano che ha co-scritto per l’acclamato album del 2018 di Andrea Bocelli, Sì, che ha raggiunto contemporaneamente il n.1 della Billboard 200 americana e della classifica degli album ufficiali del Regno Unito. Con quel disco Bocelli segnò un vero e proprio record assoluto per un artista italiano.

Fall On Me è uno dei brani più apprezzati e conta quasi 300 milioni di stream globali combinati. Inoltre è stata la colonna sonora mondiale de “Lo schiaccianoci e i quattro regni” della Disney, e il suo video ha totalizzato oltre 92 milioni di views. Per Matteo Bocelli, questo ha portato a numerosi live in tutto il mondo e al debutto con la Disney nell’album Disney Goes Classical, dove, insieme alla Royal Philarmonic Orchestra, ha interpretato Can You Feel the Love Tonight, tratto da Il Re Leone.