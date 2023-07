Esce il nuovo singolo di Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea Bocelli. Alla scrittura del brano c’è un pezzo da 90 della musica internazionale: Ed Sheeran. Si intitola Chasing Stars ed è disponibile in radio e negli store digitali di tutto il mondo da oggi, venerdì 28 luglio. Anticipa il prossimo progetto discografico di inediti di Matteo Bocelli in uscita a settembre.

Il singolo è stato scritto da Ed e Matthew Sheeran ed è una ballad prodotta da PARISI (Ed Sheeran, Fred Again). Emergono le qualità vocali ed interpretative di Matteo Bocelli in un emozionante racconto del rapporto tra padre e figlio. La storia è quella di Ed Sheeran e suo fratello Matthew che nella versione di Matteo Bocelli è amata anche dagli autori.

Ed Sheeran spiega così il testo del brano: “’Chasing Stars’ è stato scritto da me e mio fratello Matthew su nostro padre e su come ci ha supportato quando eravamo più giovani con la nostra musica. Amo la versione con Matteo. Lui è un talento vero”.

“When I was younger, my father was my hero / Let me hop on his shoulders, we sang to the moon“, canta Matteo all’inizio della canzone, raccontando poi la storia di un padre che incoraggia suo figlio a “essere chi sei”. Potrebbe essere quella tra lui e papà Andrea Bocelli.

“Come i fratelli Sheeran, sono cresciuto in una famiglia in cui la musica era centrale nelle nostre vite. Ed e Matthew hanno scritto la canzone, ma sembra che l’abbiano scritta appositamente per me. Lavorare con loro è stato un privilegio”, le parole di Matteo.

Ad accompagnare l’uscita del brano anche il video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli e girato nella Jamaica Beach sul Lago di Garda. Chasing Stars anticipa la pubblicazione dell’album Matteo, l’album di debutto del cantautore in uscita il prossimo 22 settembre che conterrà 12 tracce in inglese e italiano.

Dopo il successo dei suoi live in California quest’estate, a settembre Matteo Bocelli tornerà dal vivo con il suo primo tour mondiale.