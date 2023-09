Chi si aspetta il lancio di un nuovo iPad Air tra pochi giorni, in concomitanza con l’uscita dell’iPhone 15 nel corso dell’Apple Event del 12 settembre, deve mettersi l’animo in pace. Da parte dell’azienda di Cupertino, non c’è alcuna intenzione di procedere alla presentazione di un tablet rinnovato, ormai è abbastanza certo. Salvo colpi di scena davvero imprevisti, insomma, lo specifico hardware non troverà posto sul palco insieme ai melafonini di ultima generazione e all’altrettanto certo Apple Watch Series 9.

Ad affermarlo è stato l’esperto giornalista Mark Gurman nell’ultimo podcast The MacRumors Show, in qualità di autorevole fonte per ogni soffiata in merito al mondo Apple. Dunque l’iPad Air non sarà lanciato nell’immediato, ma almeno non si dovrà aspettare molto per l’annuncio. Sempre Gurman è abbastanza convinto del fatto che il reveal avverrà non molto in là, ossia nel mese di ottobre. Molto probabilmente non ci sarà un nuovo evento Apple come quello in programma martedì prossimo. Sarebbe poca la carne a cuocere per un keynote dedicato. Piuttosto, l’azienda di Cupertino potrebbe perseguire una strategia già utilizzata in passato: quella di utilizzare un comunicato stampa per lanciare commercialmente nuovi prodotti, attraverso i consueti canali ufficiali Apple.

Insomma, per quanto la delusione per il mancato iPad Air a settembre, al massimo bisognerà attendere solo qualche settimana per assistere al lancio. Non si conoscono precisi dettagli sulla prossima uscita ma di certo le implementazioni del nuovo dispositivo riguarderanno di sicuro il display, il processore, la fotocamera e magari la batteria. Dal punto di vista software, l’integrazione dell’aggiornamento iPadOS 17 dovrebbe garantire un numero di nuove funzioni davvero considerevole, con particolare attenzione all’utilizzo professionale o formativo del dispositivo. Per quanto riguarda il valore commerciale del device, questo potrebbe anche aumentare rispetto al diretto predecessore, esattamente come avverrà di certo per gli iPhone 15 Pro e Pro Max.

