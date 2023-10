Siete in cerca di un nuovo tablet con connessione Wi-Fi, del marchio Apple e propensi ad acquistarlo ad un ottimo prezzo? Quest’oggi vi suggeriamo l’interessante offerta disponibile su Amazon dell’iPad Air (2022) di 5a generazione; il dispositivo lo porterete a casa con un super sconto del 15% al prezzo di 669 euro (invece di 789 euro di listino) e nell’opzione di colore viola. La disponibilità del device è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche e caratteristiche.

L’Appe iPad Air (2022) misura 247.6×178.5×6.1mm per circa 461 grammi di peso; presenta un display LCD multi‑touch a laminazione completa retroilluminato a LED da 10,9 pollici con tecnologia IPS, risoluzione di 2360 x 1640 pixel (264ppi), tecnologia True Tone, rivestimento antiriflesso e oleorepellente a prova di impronte e luminosità a 500 nit. Sotto la scocca ad alimentare il tablet è il processore octa-core Apple M1 con Neural Engine 16-core, abbinato a 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenta sul retro una fotocamera grandangolo da 12MP con apertura f/1.8, zoom digitale fino a 5X e supporto per registrazione video 4K fino a 60fps; davanti, invece, troviamo un sensore ultra‑grandangolo da 12MP con f/2.4, Smart HDR 3, correzione dell’obiettivo e Retina Flash.

L’iPad Air 2022 integra una batteria Li-Ion (28.6 Wh) non rimovibile. Lato software, il tablet del colosso di Cupertino è fornito con sistema operativo iPadOS 15 fuori dalla scatola, dotata di supporto per la ricarica tramite porta USB Type-C, che garantisce un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione video. Il device è dotato, inoltre, di altoparlanti stereo, due microfoni e un sensore di impronte digitali (Touch ID) integrato nel tasto situato in alto. Quanto alla connettività, il device offre 5G compatibile con NanoSIM e eSIM, USB‑C 3.1 Gen2, Wi‑Fi 6 (802.11ax) con dual band simultanea, Bluetooth 5.0, bussola digitale e microlocalizzazione iBeacon.

