La rete torna a parlare di iPad Air 4, proprio mentre tutte le attenzioni sono concentrate sulla recentissima presentazione – era il 13 ottobre scorso – dei nuovi iPhone 12, che andranno a posizionarsi sul mercato con diversi modelli e prezzi adatti ad un po’ tutte le esigenze. In attesa dell’apertura dei preordini per tutte le varianti – dal Mini al Pro – domani, 16 ottobre 2020, pare infatti che lo stesso potrebbe avvenire anche per il tablet di casa Apple, mostrato a stampa e pubblico nel corso del keynote estivo. Per altro con informazioni anticipate pure sulla data di uscita ufficiale sul mercato.

Le golose informazioni odierne arrivano dal noto leaker Jon Prosser, che ha condiviso sul suo account Twitter alcuni screenshot catturati sul sito del rivenditore Best Buy Canada. Rivenditore canadese che, nella pagina dedicata ad iPad Air 4 ha inserito un’informazione fondamentale: la data di uscita, fissata per il prossimo 23 ottobre. Contemporaneamente, lo stesso leaker ha messo in evidenza un suo precedente tweet, in cui svelava che il colosso di Cupertino avrebbe aperto i pre-order dell’iPad Air di quarta generazione nella giornata di domani, assieme a quelli dei nuovi e attesissimi iPhone – per cui sono appena stata resi disponibili i primi punteggi di benchmark relativi al processore e alla RAM.

Aaaaand there it is.



Best Buy Canada has the iPad Air listed, along with the launch date 😉



Check out that date… https://t.co/J2OMVfTO4J pic.twitter.com/DJ1LXuu8LV — Jon Prosser (@jon_prosser) October 15, 2020

Pare quindi che la release di iPad Air 4 sia molto vicina. Per il momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dei vertici Apple. In ogni caso, molti insider spingono verso questa direzione, e non a caso erano pronti a scommettere che il nuovo tablet sarebbe comunque stato presente nel corso del keynote del 13 ottobre. Scenario che non si è andato a concretizzare, con l’azienda della mela morsicata ad aver dedicato la conferenza interamente ad iPhone 12 e HomePod Mini. Voi cosa ne pensate, credete che il device farà capolino sugli scaffali proprio a fine mese?