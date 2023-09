Nelle più belle canzoni di Pink c’è tutta la passione di una popstar che ama provocare con la sua esuberanza, la sua libertà di espressione ma anche con un talento che la colloca al di sopra di tante altre artiste della scena internazionale. Capace di sfornare hit piene di groove e ballate strappalacrime, con gli anni Pink si è ritagliata uno spazio importante tra le voci più influenti del pop. 9 album, tanti successi e una folla oceanica che accorre ad ogni concerto.

Lady Marmalade (2001)

Si tratta della cover del brano originale delle Labelle, realizzata insieme a Christina Aguilera, Mya e Lil’ Kim per la colonna sonora del film Moulin Rouge uscito nelle sale nel 2001. La canzone ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100, diventando il primo singolo numero uno di Pink negli Stati Uniti.

Get The Party Started (2001)

Get The Party Started è il primo singolo estratto dal secondo album di Pink, Missundaztood, pubblicato nel 2001. Un brano pieno di groove e dalla linea vocale trascinante, tra i più richiesti durante i concerti.

Pink

Just Like a Pill (2002)

Questo brano è il terzo singolo estratto dal secondo album di Pink, Missundaztood, che ha venduto 15 milioni di copie nel mondo. La canzone parla della tossicità di una relazione e del desiderio di liberarsene. Ha raggiunto la prima posizione nel Regno Unito, diventando il primo singolo numero uno di Pink nel Paese.

Feel Good Time (2003)

Tra il pop rock e il dance punk, Feel Good Time è il frutto del lavoro di Pink insieme a William Orbit su un campionamento del brano Fresh Garbage degli Spirit. Il singolo fa parte della colonna sonora del film Charlie’s Angels: Più Che Mai.

Try (2012)

Malinconica quanto basta per sprofondare il viso nei fazzolettini, Try non può mancare tra le più belle canzoni di Pink. Il singolo è incluso nel disco The Truth About Love (2012).

