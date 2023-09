Beyoncé è la vita dopo le Destiny’s Child e anche oltre Beyoncé stessa. La popstar per eccellenza sa sempre superarsi, e lo ha dimostrato con la straordinaria evoluzione partita con Dangerously In Love e confermata con Renaissance, una delle sue prove più riuscite.

Dangerously In Love (2003)

Dangerously In Love è il primo album da solista di Beyoncé, pubblicato nel 2003 dopo lo scioglimento delle Destiny’s Child, il gruppo che l’aveva lanciata. L’album è una dichiarazione di indipendenza e di amore, con sonorità che mescolano R&B, soul, funk e hip hop. Tra le canzoni più famose ci sono Crazy In Love (con Jay-Z), Baby Boy (con Sean Paul), Naughty Girl e Me, Myself and I.

4 (2011)

4 è il quarto album di Beyoncé, pubblicato nel 2011. L’album segna una svolta artistica per la cantante, che si ispira a diversi generi musicali come il rock, l’electro, il reggae e il soul. Tra le canzoni più note ci sono Run The World (Girls), Best Thing I Never Had, Love On Top e Countdown.

Beyoncé (2013)

Beyoncé è il quinto album di Beyoncé, pubblicato a sorpresa nel 2013 senza alcuna promozione. L’album è un concept album visivo, composto da 14 brani e 17 video, che esplorano i temi dell’amore, della sessualità, della maternità e del femminismo. Tra le canzoni più popolari ci sono Drunk In Love (con Jay-Z), Partition, Flawless (con Chimamanda Ngozi Adichie) e XO.

Lemonade (2016)

Lemonade è il sesto album di Beyoncé, pubblicato nel 2016. L’album è un altro concept album visivo, composto da 12 brani e un film omonimo, che raccontano la storia di un tradimento e di una riconciliazione. L’album è influenzato da diversi stili musicali come il blues, il country, il reggae e il trap. Tra le canzoni più celebri ci sono Formation, Sorry, Hold Up e Freedom (con Kendrick Lamar).

Renaissance (2022)

Da Break My Soul a Virgo’s Groove abbiamo validi motivi per annoverare Renaissance tra i migliori album di Beyoncé, un lieto ritorno sulla scena con una severa lezione di musica e stile.

