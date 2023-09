Un assassino (di cui non ci viene detto il nome) solitario, freddo e spietato attende con ansia e nell’ombra il suo prossimo bersaglio: così inizia The Killer, il nuovo film di David Fincher presentato a Venezia80. Iper concentrato, paziente, che anticipa le sue mosse ma non improvvisa mai. Finché l’attesa gli gioca brutti scherzi: commette un errore durante la missione e sbaglia il bersaglio.

Da quel momento si trova in una situazione del tutto nuova che lo obbliga a una caccia all’uomo intorno al mondo sia per sfuggire alla legge, sia per capire chi abbia voluto fargli pagare le conseguenze per l’errore nella missione. In un film diviso a capitoli, dove ognuno rappresenta una tappa per l’assassino, il protagonista interpretato dal glaciale Michael Fassbender non prova empatia per nessuno mentre cerca di venire a capo di questa complicata missione.

The Killer, adattamento cinematografico della graphic novel di Alexis Nolent, non rappresenta il massimo della forma per Fincher, che ci ha abituati a ben altro con i suoi thriller. Dando un tocco di noir, il film manca tuttavia di qualche momento di pathos come richiederebbe il genere. Il regista è ben lontano dai ritmi adrenalinici di Seven e Fight Club, neanche possiede lo stesso fascino incantatore di L’amore bugiardo – Gone Girl, dove i colpi di scena erano girati magistralmente fino alla fine.

Fincher quindi preferisce una narrazione più psicologica, che tuttavia non ripaga. Non è colpa di Fassbender, che praticamente tiene in piedi l’intero film, piuttosto del racconto che non supera mai la sua comfort zone. E’ come se il regista avesse deciso di limitarsi per non andare oltre.

The Killer era attesissimo a Venezia80: il film segna il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo l’acclamato Mank, uscito tre anni fa. Purtroppo non ripaga le aspettative per gli amanti del genere. Se questo era un contentino per aver deciso di non proseguire con Mindhunter, non era meglio realizzare una terza stagione della serie tv?

The Killer uscirà in alcune sale il 27 ottobre, poi sarà distribuito su Netflix dal 10 novembre.

Continua a leggere su optimagazine.com.