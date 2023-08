Continua Beyond Paradise su Canale5. Stasera, 30 agosto, andranno in onda due nuovi episodi della serie spin-off di Delitti in Paradiso con Kris Marshall, che torna a vestire i panni di uno dei protagonisti della serie originale.

Dopo aver lasciato la paradisiaca Saint Marie, il detective ispettore è tornato a Londra insieme alla fidanzata Martha per iniziare una nuova vita. La meta prescelta è la sonnolenta Shipton Abbott, una città che non ha niente a che vedere con i luoghi incantati dell’isola che si è lasciato alle spalle. Eppure gli omicidi avvengono anche qui. Humphrey si unisce alle forze di polizia locale diventando il nuovo ispettore, mentre Martha realizza il suo sogno di gestire un ristorante in proprio. Il nuovo ambiente mette alla prova la loro relazione, tra alti e bassi della quotidianità.

Si parte dall’episodio 1×03, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un dipinto dal valore inestimabile e dalle origini controverse accende gli animi degli abitanti di Shipton Abbott: infatti, dopo anni, il quadro fa ritorno nella cittadina, occupando il posto che gli spetta da sempre. Tutto è pronto per celebrare l’attesa inaugurazione organizzata da Anne nei minimi dettagli, quando l’opera svanisce letteralmente nel nulla.

A seguire, l’episodio 1×04:

L’ispettore Goodman ha a che fare con un caso all’apparenza irrisolvibile: un uomo dall’identità sconosciuta viene trovato senza vita, senza documenti addosso e con una pagina di un libro di Charles Dickens infilata in un calzino all’interno di un cerchio tracciato in un campo di grano (forse realizzato dagli alieni) sul terreno della fattoria North. In seguito a un’offerta di lavoro, Humphrey e Martha hanno un confronto a cuore aperto.

Nel cast di Beyond Paradise: Kris Marshall (il protagonista della serie originale per 30 episodi, dalla terza alla sesta stagione) nei panni dell’ispettore Humphrey Goodman; Sally Bretton (già apparsa in Delitti in Paradiso nella quinta e sesta stagione) nel ruolo di Martha Lloyd; Zahra Ahmadi interpreta Esther Williams; Dylan Llewellyn è Kelby Hartford; Felicity Montagu è Margo Martins; Jamie Bamber è Archie Hughes; e Barbara Flynn nei panni di Anne Lloyd.

L’appuntamento con Beyond Paradise su Canale5 è per stasera alle 21:50.

