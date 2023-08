Used To Be Young di Miley Cyrus è tutto ciò che viene sintetizzato in un’espressione che oggi viene considerata imbarazzante e troppo gettonata, ma che oggi rende perfettamente l’idea: un pugno nello stomaco. La cantautrice di Prisoner ritorna con una ballata strappalacrime, ma piena di energie positive. Lei stessa, nel raccontare ai suoi fan la sua nuova opera dopo Endless Summer Vacation, spiega che “questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo”.

Il messaggio è talmente intenso che su YouTube sono già comparsi video di reaction di fan che scoppiano in lacrime non appena ascoltano il brano. Un’evoluzione, quella di Miley Cyrus, che dimostra la sua straordinaria versatilità: da giovane promessa Disney a popstar irriverente, poi aspirante rockstar e ora messaggera di consapevolezza.

Used To Be Young di Miley Cyrus è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 25 agosto. Nello stesso giorno è uscito il videoclip ufficiale. Anche sul video ci sono aneddoti: la popstar ha spiegato di averlo girato mentre osservava sua madre ballare sulle note del brano, ecco perché possiamo vedere Miley Cyrus con gli occhi velati di lacrime mentre canta la sua canzone.

Sui social la voce di Wrecking Ball scrive ai suoi fan:

Used To Be Young non è incluso in Endless Summer Vacation, per questo c’è già chi presume che il brano sia un primo passo verso un nuovo progetto discografico.

Continua a leggere su optimagazine.com

The truth is bulletproof, there’s no foolin’ you

I don’t dress the same

Me and who you say I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin’ fast somewhere in the past

‘Cause that’s for chasin’ cars

Turns out open bars lead to broken hearts

And goin’ way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘causе I used to be young

Take onе, pour it out, it’s not worth cryin’ ‘bout

The things you can’t erase

Like tattoos and regrets, words I never meant

And ones that got away

Left my livin’ fast somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms empty out as soon

There’s somewhere else to go, oh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘cause I used to be young

Oh

Oh

Oh woah, oh woah

Oh woah, oh, yeah

Woah

Woah

Oh woah, oh woah

Oh woah, oh

I know I used to be crazy

Messed up, but, God, was it fun

I know I used to be wild

That’s ‘cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That’s ‘cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘cause I used to be young