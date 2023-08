C’è chi parla di leggenda, chi invece ha perdonato. L’ultimo concerto di Domenico Modugno a Polignano A Mare (Bari) si tenne il 26 agosto 1993 e fu un evento seguito da 70 mila persone. Erano tutti lì per perdonare il cantautore di Nel Blu Dipinto Di Blu, e lo fecero con grande cuore.

La storia del rapporto amore-odio di Domenico Modugno con la sua Polignano A Mare inizia negli anni ’50, quando – scrive Repubblica in un articolo del 6 febbraio 2018 – il cantautore recitò nel film Carica Eroica di Francesco De Robertis interpretando un soldato palermitano. In una scena Modugno cantava una ninna nanna in dialetto ad un bambino russo per farlo addormentare, un’interpretazione che catturò l’attenzione dell’allora direttore del secondo canale Fulvio Palmieri che gli assegnò un programma di approfondimento dedicato alla Sicilia.

In quel programma Modugno cantò canzoni nel dialetto di San Pietro Vernotico, paese in provincia di Brindisi in cui visse per tanti anni da bambino, il cui dialetto avrebbe delle similitudini con quello di Messina, con titoli come Cavaddu Cecu De La Minera, Musciu Niuru e Lu Pisci Spata. Il dialetto usato nei brani fu scambiato per siciliano, così nacque la leggenda.

Per questo si dice che il cantautore si “finse” siciliano, circostanza che il diretto interessato chiarì spiegando che la sua adottata sicilianità fu una scelta di alcuni produttori Rai, secondo i quali gli avrebbe garantito maggiore successo. Ciò non piacque molto ad alcuni suoi conterranei di Polignano A Mare.

Così dopo anni di domande e risposte, il 26 agosto 1993 Modugno cantò di fronte a 70 mila polignanesi e fu pace fatta. Non servì altro, solo la sua grande musica e la sua straordinaria sensibilità.

Quello a Polignano A Mare fu l’ultimo concerto di Domenico Modugno, che si spense il 6 agosto 1994 nella sua villa a Lampedusa a 66 anni, stroncato da un infarto.

