La serie tv di One Piece si prepara a salpare su Netflix. Manca ormai poco al debutto dell’atteso live action basato sul manga di avventure di Eiichiro Oda.

Per ingannare l’attesa, la piattaforma di streaming ha rilasciato un delizioso video dietro le quinte che racconta la genesi del progetto televisivo. Il cast e la troupe svelano i segreti della serie, tra la scelta degli attori e l’importanza di rendere l’adattamento televisivo quanto più fedele all’opera originale.

Steven Maeda, showrunner e produttore esecutivo, spiega come trovare Luffy sia stato davvero difficile, dato che è il fulcro della storia. “La scelta di Iñaki è stato un colpo di fortuna.”

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Si aggiunge al cast Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

Di seguito il video di Netflix che svela il dietro le quinte della serie di One Piece, che debutterà il 31 agosto.

