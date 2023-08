In questo post raccogliamo le informazioni utili sui funerali di Toto Cutugno, scomparso martedì 22 agosto all’età di 80 anni. Quando verranno celebrati e dove? Poche ore dopo la scomparsa del cantante, arrivano tutti i dettagli utili per partecipare all’ultimo saluto all’artista.

Toto Cutugno si è spento dopo aver combattuto per anni contro una lunga malattia. A 80 anni, il cantante noto principalmente per il grande successo de L’Italiano, si è spento nella città di Milano. Proprio a Milano verranno celebrati i funerali di Toto Cutugno. La data è già stata stabilita ed è quella del 24 agosto. Si terranno nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in via Argonne 56.

Nel momento in cui ha esalato l’ultimo respiro, Toto Cutugno si trovava all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da diverso tempo in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Ben 15 le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, una delle quali in gara con la canzone L’Italiano. Il grande successo, di risonanza internazionale, nonostante l’enorme accoglimento del pubblico non ha però trionfato sul palco del teatro Ariston. Era infatti il 1983 quando il cantante partecipò al Festival numero 33 la cui vittoria andò a Tiziana Rivale con la canzone Sarà Quel Che Sarà.

L’Italiano di Toto Cutugno si accontentò del quinto posto nella classifica generale ma fu primo nella speciale classifica Totip Cantanti e Vincenti stilata nello stesso anno.

Cantautore da oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, esponente della musica italiana più famoso all’estero, Toto Cutugno lo ricordiamo come il cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche fuori dai confini italiani. Artista dalla straordinaria carriera che un mese dopo i suoi 80 anni ha lasciato questa vita.