Sono passati 16 anni da quel 2007, ma il ricordo è ancora indelebile. Manuela Arcuri ricorda Prince in una recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera. Galeotto fu un articolo pubblicato da un magazine statunitense in cui la modella e attrice di Anagni veniva inserita tra le donne più belle del mondo. Non solo: il folletto di Minneapolis notò la soubrette nel cast di Giovanna La Pazza, film per il cinema spagnolo.

Prince, come ben sappiamo, aveva una certa pacifica ossessione per l’estetica, e ogni scelta che fece in vita non fu mai casuale. I loro destini si incontrarono proprio in quell’anno, quando Prince contattò via mail il commercialista di Manuela Arcuri. I due si diedero appuntamento a Londra, dove la voce di Purple Rain stava tenendo un concerto. Il ricordo dell’attrice:

“La sicurezza mi accompagnò nel suo camerino. In penombra, solo con delle lucine accese. Mi venne incontro. Bassino, ma con un viso bellino, la vocina sottile e due occhioni così. Emanava un’energia che ti trapassava. Ci siamo seduti sul divano e abbiamo parlato, con quel poco di inglese che conoscevo. Rimasi per il concerto”.

La sorpresa avvenne qualche ora dopo, quando Prince chiamò Manuela Arcuri sul palco e la annunciò come protagonista per il video del singolo Somewhere Here On Earth contenuto nell’album Planet Earth. Il desiderio della popstar fu esaudito: Manuela Arcuri volò a Praga e partecipò al video ufficiale, un’emozione che ancora oggi ricorda con entusiasmo.

Per forza di cose non mancarono i rumor sul possibile flirt tra la soubrette e il cantautore, un’ipotesi che Manuela Arcuri ha sempre respinto con fermezza: “Non mi corteggiò, giuro che non ci ha provato, solo tanti complimenti. Può avermi fatto capire in qualche modo, molto educatamente, che forse gli piacevo, ma non ci ha mai provato”.

Continua a leggere su optimagazine.com