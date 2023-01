Il nome di Sofia Goggia è già nella storia, come quello di tutti i suoi colleghi che con il loro impegno e la loro dedizione allo sport sanno portare in alto il tricolore e l’orgoglio degli italiani. Nella discesa libera, la sciatrice alpina è una vera maestra e ogni giorno vive e respira la sua passione scoperta in tenerissima età.

Chi è Sofia Goggia

Sofia Goggia nasce a Bergamo il 15 novembre 2022. Si avvicina al mondo dello sci a soli tre anni, quando calca per la prima volta le piste di Foppolo.

Il suo debutto arriva nel 2007, quando gareggia per il FIS in un circuito di Livigno. Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa: nel dicembre dello stesso anno si classifica seconda e prima in due competizioni di supergigante a Caspoggio dove un anno dopo, nel 2008, debutta in Coppa Europa.

Nel 2011 si è arruolata nella Guardia di Finanza entrando di diritto nel gruppo sportivo Fiamme Gialle. Il suo primo podio arriva l’8 febbraio 2012 in Coppa Europa nel supergigante di Jasná, appena sotto la collega conterranea Enrica Cipriani. Sofia Goggia, tuttavia, ottiene la sua prima vittoria nella supercombinata di Sella Nevea.

Il successo olimpico e la vita privata

La sua stagione più fortunata è quella 2017-2018: ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 vince la medaglia d’oro nella discesa libera, ed è solamente la sua prima esperienza olimpica.

Lo stesso anno ottiene 3 vittorie alla Coppa Del Mondo; nel 2022 bissa il successo olimpico del 2018 con la partecipazione ai XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 dove vince l’argento nella discesa libera.

Per quanto riguarda la sfera privata, Sofia Goggia ha ribadito più volte di non essere portata per una convivenza, né per un ragazzo fisso in quanto, al momento, ha scelto di dare priorità alla sua carriera.

