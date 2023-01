L’attività fisica è uno dei fattori che contribuiscono alla longevità. Nello specifico, secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine (BJSM), alternare sollevamento pesi ed esercizi aerobici può ridurre il rischio di malattie cardiache e di morte prematura.



La ricerca ha coinvolto quasi 100 mila individui, che hanno svolto differenti tipi di attività fisica. Le persone che hanno effettuato sollevamento pesi hanno ridotto il rischio di morte prematura tra il 9 e il 22%, a seconda della frequenza e dell’intensità con cui si sono allenati. Chi invece aveva svolto attività cardio, il rischio di morte prematura ha avuto una flessione tra il 24 e il 34%. I risultati migliori, però, sono stati registrati dalle persone che hanno abbinato attività aerobica per almeno 150 minuti a settimana e allenamenti di forza. Per loro il rischio di morte prematura si è ridotto tra il 41 e il 47%.

Quindi l’allenamento migliore per ridurre i rischi di mortalità precoce e combattere alcune patologie cardiache è suddiviso in esercizio aerobico da 1 a 3 ore settimanali e da una o due sessioni di sollevamento pesi.