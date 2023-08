Fino al 2027, tecnicamente, le circostanze che portarono alla morte di Elvis Presley resteranno un mistero. Il 16 giugno 1977 il primo vero re del rock morì a Graceland, all’interno del bagno della sua immensa tenuta di Memphis. Il suo corpo senza vita fu rinvenuto dall’allora compagna Ginger Alden alle 13:30, che diede l’allarme. Il resto è storia: Elvis Presley fu trasportato in una corsa disperata al Baptist Memorial Hospital, dove tuttavia fu constatato il decesso per arresto cardiaco.

È ancora storia l’iconica e macabra foto che mostra Elvis nella bara: fu scattata da un cugino nonostante la volontà dei famigliari di rendere privata la veglia funebre. Lo stesso la vendette al National Enquirer per 18 mila dollari e lo scatto finì sulla prima pagina. Ma com’era morto Elvis?

Come già detto, si parlò di arresto cardiaco ma la storia dei documenti dell’autopsia che verranno resi pubblici solo nel 2027, ovvero a 50 anni dalla morte dell’artista, non fa che alimentare le teorie del complotto: Elvis sarebbe morto di una malattia autoimmune, oppure sarebbe ancora vivo, ancora peggio sarebbe stato ucciso. A soffiare sul fuoco delle domande sul caso fu Suzanne Leigh, attrice e amica di Elvis, che in una lunga intervista mise in mezzo l’FBI che avrebbe dovuto proteggere il re del rock da una frode da milioni di dollari nella quale sarebbe stata coinvolta anche la mafia.

Suzanne Leigh, ancora, raccontò che tra le fotografie scattate dopo la morte di Elvis si vedeva Ginger Alden sull’ingresso di Graceland senza alcun trucco sbavato e con i capelli in ordine, circostanza che la insospettì: “Se l’amore della mia vita fosse appena morto, avrei avuto più le sembianze di una strega, con il mascara su tutta la faccia”.

Nei fatti, dal 1973 Elvis non se la passava bene: dalla separazione da Priscilla era iniziato il suo declino.

