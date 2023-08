Travis Scott, il cui vero nome è Jacques Bermon Webster II, è un rapper di Houston, Texas. Cresciuto in una famiglia di musicisti, Scott ha iniziato a produrre musica al liceo e ha formato il suo primo progetto The Graduates, con Chris Holloway, a soli 16 anni. Tra le sue influenze principali ci sono Kid Cudi, Kanye West, M.I.A. e Bon Iver.

Antidote (2015)

Uno dei primi successi di Travis Scott è Antidote, estratto dal suo album di debutto Rodeo. Il brano ha raggiunto la posizione numero 16 nella Billboard Hot 100 ed è stato certificato quadruplo platino dalla RIAA. Antidote è una canzone trap dal beat ipnotico.

Pick Up The Phone (2016)

Nel 2016 Travis Scott ha pubblicato il suo secondo album in studio, Birds In The Trap Sing McKnight. Tra i brani più famosi dell’album troviamo Pick Up the Phone, in collaborazione con Young Thug e Quavo. Pick Up the Phone è una canzone melodica e contagiosa, che parla delle difficoltà della comunicazione nelle relazioni amorose.

Sicko Mode (2018)

Nel 2017 Travis Scott ha rilasciato il suo terzo album in studio, Astroworld, che ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto il Grammy Award per il miglior album rap. L’album contiene alcuni dei brani più iconici di Scott, come Sicko Mode, in collaborazione con Drake, che vanta un beat con campionamenti eccellenti come Gimme The Loot di Notorious BIG.

Highest In The Room (2019)

Nel 2019 Travis Scott ha pubblicato uno dei suoi brani più popolari, Highest In The Room, che ha debuttato al primo posto nella Billboard Hot 100. La canzone discute della relazione tra Scott e Kylie Jenner, che è terminata due giorni prima dell’uscita del brano. La canzone è originale al 100%, con il lavoro dei produttori OZ e Nik D. Si apre con un suono alieno che si ripete per tutta la tracci