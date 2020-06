Formidabile doppia offerta Amazon AirPods Pro e iPhone SE 2020

Amazon propone offerte nuove ogni giorno: quelle di oggi interessano un paio di prodotti molto ricercati, e di cui qualcuno di voi magari era già sulle tracce da tempo, vale a dire le Apple AirPods Pro e l’ultimo melafonino iPhone SE 2020. Le cuffie true wireless della mela morsicata potreste riceverle a casa già domani 10 giugno con spedizione gratuita, a patto di concludere la transazione entro poche ore (altrimenti ve le vedrete recapitare, al più tardi, domenica 14 giugno, sempre non dovendo fare fronte alle spese di consegna). Il prezzo delle Apple AirPods Pro, per effetto dell’offerta Amazon di oggi 9 giugno, è di 223 euro, in luogo dei 279 euro iniziali (che è poi il listino applicato per intero dall’azienda californiana). Le cuffie true wireless di Cupertino garantiscono la cancellazione attiva del rumore per una totale immersione nel suono, la modalità trasparenza per ascoltare il mondo che vi circonda, la resistenza all’acqua ed al sudore ed un’equalizzazione adattiva del suono che si preoccupa di regolare in automatico la musica in base alla forma del proprio orecchio (all’interno troverete anche i cuscinetti affusolati in tre taglie realizzati in silicone, per un comfort su misura di ciascun utente).

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Volete farvi un regalo di lusso? L’offerta Amazon del 9 giugno ben si presta per accontentarvi: accanto alle cuffie true wireless Apple AirPods Pro potreste volervi portare a casa il nuovo iPhone SE 2020, nella splendida ed elegante colorazione nera e nel taglio di memoria di 128GB, al prezzo di 532 euro con spedizione gratuita e consegna a domicilio entro la giornata di domani 10 giugno (esattamente come per gli auricolari, anche il dispositivo vi arriverebbe a casa in pochissimo tempo, a patto che concludiate l’acquisto in una manciata d’ore).

Offerta Nuovo Apple iPhone SE (128GB) - nero Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Siete pronti a rinnovare il vostro parco hardware mobile con le cuffie true wireless Apple AirPods Pro ed il nuovo iPhone SE 2020? L’occasione è di quelle che non capitano tutti i giorni, adesso sta a voi decidere se approfittarne.