Tra le novità annunciate da Prime Video per la stagione 2023-2024, c’è la serie comedy Gigolò per caso. Lo show in sei puntate, coprodotto da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red avrà come protagonisti Pietro Sermonti e Christian De Sica. La regia è affidata a Eros Puglielli, mentre soggetto e sceneggiatura sono a cura di Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni. Gigolò Per caso, che non ha nulla a che fare con l’omonimo film di John Turturro del 2013, sarà disponibile in streaming a fine 2023.

Gigolò Per caso – Trama

Sermonti è Alfonso, un uomo in crisi con la moglie (Ambra Angiolini) e in difficoltà economiche che, dopo la malattia del padre (De Sica), con cui non ha mai avuto un rapporto idilliaco, scopre che quest’ultimo si è sempre guadagnato da vivere grazie al mestiere del gigolò. L’uomo decide allora di seguire le orme del genitore e intraprendere la sua stessa attività, con tutte le conseguenze che ne scaturiscono.

Gigolò Per caso – Cast

Il cast di Gigolò per caso è ricco di volti noti del cinema e dello spettacolo italiano. Oltre ai già citati Christian De Sica, Pietro Sermonti e Ambra Angiolini, figurano tra gli interpreti Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli. Partecipano in qualità di special guest star anche Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele.

Fonte immagine di copertina: Facebook

Continua a leggere Optimagazine