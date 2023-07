Nell’attesa del prossimo album, il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars apre al pop con un testo motivazionale, fedele allo status spirituale di Jared Leto, e rinfresca un’estate resa torrida dai tanti tormentoni per le spiagge roventi e dal clima decisamente senza precedenti.

Get Up Kid, questo il nome del brano, è un invito alla resilienza e soprattutto un momento di pace offerto dalla band che a questo giro parla alle persone costrette ad affrontare ogni giorno le proprie fatiche d’Ercole. Nei giorni scorsi il frontman Jared Leto ha condiviso un pensiero con i suoi fan:

Get Up Kid è il terzo estratto dal nuovo album dopo Stuck e Life Is Beautiful. Il prossimo disco dei Thirty Seconds To Mars sarà It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, che rompe il silenzio dopo cinque anni di assenza da America (2018) e sarà fuori a settembre.

Un album, spiegano Jared e Shannon Leto, scritto durante il periodo dell’isolamento per la pandemia e che ha portato alla stesura di almeno 200 canzoni, con una difficile cernita da inserire nella tracklist finale. “Ci siamo accovacciati e abbiamo iniziato a scrivere”, ha raccontato Jared Leto ai fan.

Per la band si tratta del sesto album in studio, e le tracce che lo anticipano rivelano una rivoluzione nel sound e nel mood dei Thirty Seconds To Mars.

[Intro]

Woah-oh-oh, woah-oh-oh

Woah-oh-oh, woah-oh-oh

[Verse 1]

You had to see it, had to be there, couldn’t call

I spent the new year, oh, just thinkin’ ‘bout the fall

God broke my heart, but life ain’t got any laws

Reached the border, now I’m climbin’ up the walls

[Pre-Chorus]

And, baby, it’s bittersweet to love someone but to watch them leave

You took the wind out of me and knocked me off my feet

[Chorus]

Get up, kid, don’t give in

Waited your whole life for this

Get up, kid, swing and a miss

But life’s around the bend

When the lights are on, but your heart ain’t home

Get up, kid

Gеt up, kid

[Verse 2]

You won’t believe it, but takе a good look in my eyes

We spent the summer makin’ love and gettin’ high

God broke my heart, but life ain’t got any laws

Reached the border, now I’m climbin’ up the walls

[Pre-Chorus]

And, baby, it’s bittersweet to love someone but to watch them leave

You took the wind out of me and knocked me off my feet

[Chorus]

Get up, kid, don’t give in

Waited your whole life for this

Get up, kid, swing and a miss

But life’s around the bend

When the lights are on, but your heart ain’t home

Get up, kid

Get up, kid

[Post-Chorus]

Woah-oh-oh, woah-oh-oh (Get up, kid)

Woah-oh-oh, woah-oh-oh (Get up, kid)

Woah-oh-oh, woah-oh-oh (Get up, kid)

Woah-oh-oh, woah-oh-oh

[Bridge]

Some nights, I don’t ever wanna live like this

But every day, in a way, I imagine

I have to die for you

Some nights, I don’t ever wanna live like this

But every day, in a way, I imagine

I ought to die

[Outro]

When the lights are on, but your heart ain’t home

Get up, kid, get up, kid