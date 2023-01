I fan degli AirPods Apple farebbero bene a prestare attenzione alla notizia in circolazione in queste ore: Apple starebbe progettando l’uscita dei suoi famosissimi auricolari ad un costo decisamente inferiore rispetto a quello standard. Ad annunciarlo è il noto informatore Ming-Chi Kuo e ci siamo abituati oramai a prendere davvero sul serio le sue soffiate hi-tech, data la sua autorevolezza.

In pratica Kuo asserisce che già è stato programmato il lancio di AirPods Apple economici in un futuro poi non così lontano. Gli auricolari del brand di Cupertino, almeno nella valuta statunitense, non supererebbero la soglia dei 100 dollari e arriverebbero sul mercato più esattamente a 99 dollari. Sarebbe il costo più basso di sempre per questi accessori, visto che (sempre negli USA) hanno un costo di lancio di 129 dollari per la rispettiva seconda generazione del prodotto.

Quanto potrebbero arrivare a costare gli AirPods Apple economici in Italia? Magari questi ultimi non scenderebbero al di sotto del valore dei 100 euro ma il relativo prezzo potrebbe avvicinarsi a questo valore. L’attuale costo di listino degli AirPods di seconda generazione è di 159 euro. Possiamo ritenere plausibile un ribasso di almeno una trentina di euro per la prossima soluzione, dunque proposta intorno ai 130 euro. Sarebbe già una decisa conquista per dei dispositivi di fascia elevata.

La strategia pensata per AirPods Apple più economici entrerebbe in gioco però solo nel 2024 e non nel corso del 2023 appena iniziato. Con il lancio di una soluzione alla portata di più tasche, l’intento sarebbe quello di essere maggiormente competitivi sul mercato, pur mantenendo l’ottima qualità del prodotto. Insieme agli AirPods economici sarebbe poi previsto anche il lancio di AirPods Max di nuova generazione. Anche quest’ultimo passaggio non si concretizzerebbe prima dell’inizio del prossimo anno.

