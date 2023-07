Si rincorrono le notizie sulla prossima data di uscita degli iPhone 15 ma anche i contributi fotografici relativi al loro presunto design. Sul fatto che manchino all’incirca due mesi al lancio dei dispositivi top di gamma Apple non ci sono particolari dubbi e si va delineando anche un più che probabile appuntamento per il prossimo evento dell’azienda di Cupertino.

Fatta eccezione per lo scorso anno alla presentazione degli iPhone 14 nella prima settimana di settembre, Apple ha sempre prediletto la seconda settimana dello stesso mese per il lancio di nuovo hardware. Contemporaneamente, la giornata del martedì è stata spesso prescelta per i keynote più importanti dell’azienda. Ne consegue che la data del prossimo 12 settembre sarebbe la più indicata per la futura presentazione. Non a torto, è anche quella più chiacchierata da varie fonti e informatori. Nel corso delle prossime settimane, al massimo i primi di agosto, ne potremmo avere una reale conferma: d’altronde Apple dovrà pur iniziare a pubblicizzare il suo keynote di fine estate con l’invito all’evento per la stampa ma pure per tutti gli interessati.

Tralasciando la più che probabile data di uscita degli iPhone 15, c’è da commentare l’ultimo contributo del noto leaker Ice Universe in riferimento ai prossimi iPhone 15. Nel tweet di chiusura articolo, l’autorevole informatore si concentra sulle proporzioni tra display e cornici dei prossimi iPhone 15 (posti nella seconda fila dell’immagine. Più che evidente è la quasi assenza di bordi e lunette inferiori e posteriori dei futuri melafonini rispetto agli attuali iPhone 14. I progettisti dovrebbero aver fatto dunque un ottimo lavoro per garantire una linea ancora più elegante ai telefoni in uscita per ogni variante della nuova serie, dunque per gli iPhone 15 standard, i Plus, i Pro e i Pro Max. Ne guadagnerebbe di certo anche l’esperienza di visione con il display.

